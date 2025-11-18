Monsieur Léonard Langlois 1933 - 2025

À sa résidence, entouré de sa famille, est décédé le 9 novembre 2025, à l’âge de 92 ans et six mois, monsieur Léonard Langlois. Il était l’époux de madame Gisèle Gaudreau. Originaire de Ste-Apolline, il demeurait à Montmagny. Il était le fils de feu dame Liliane Laprade et de feu monsieur Émile Langlois.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger, 31, ave de la fabrique Montmagny, le dimanche 23 novembre 2025 dès 13 h 00, suivi d’une célébration à la résidence à 15h. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure avec les membres de sa famille.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Céline, Daniel (Altagracia Reyes) et Josée (Michel Francoeur) ; ses petits-enfants : Carl et Guy Lapointe (Marie-Hélène), Sandrine (Jean-Philippe) et Stéfany Langlois (Fabien), Patricia (Charles G.) et Charles Francoeur ; ses arrière-petits-enfants : Léo, Robin, Noé, Léonard et Mayson ; ses frères et sœurs : feu Roland (feu Thérèse Labbé), feu Catherine, feu Jean-Paul (Yolande Nicole), feu Robert, feu Nathalie (feu Armand Marceau), feu Thérèse (feu Marcel Picard), feu Gaston (feu Huguette Bernier), feu Jean-Guy (feu Isabelle Tousignant), Pierrette (feu Denis Godbout), feu Fernand (Céline Nicole), feu Doris (Henri Couture), feu Raymond (feu Rita Gaudreau) et feu Madeleine (feu Jean-Paul Langlois) ; ses belles-sœurs de la famille Gaudreau : Marielle, Ghislaine, Huguette et feu Rita ; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces.

Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à la Fondation Hôtel-Dieu-de-Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ou à la Maison D’Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363

Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site web : www.residenceboulanger.com

