Monsieur Léopold Bélanger, dit «Ti-Paul» 1939-2026

Vous avez partagé notre deuil, nos émotions, nos peines, par des paroles encourageantes, une union de prières et de pensées lors du décès de monsieur Léopold Bélanger, survenu le 12 janvier 2026.

Vous nous avez fait parvenir des cartes de sympathie, des fleurs, des offrandes de messes, des dons, un message, un coup de fil. Vous lui avez rendu une dernière visite à l’église.

Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour chacun de ces gestes d’amitié et de générosité.

Merci de tout cœur !

Ses enfants Hélène (Harold), Gaétane, Denis (lsabelle) ainsi que ses petits-fils Baptiste et Tommy.