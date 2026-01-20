Monsieur Léopold «Ti-Paul» Bélanger 1939-2026

Au CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 12 janvier 2026, à l’âge de 86 ans, est décédé monsieur Léopold Bélanger « Ti-Paul », époux de feu dame Marie-Paule Duval.

Fils de feu dame Rose-Alma Drapeau et de feu monsieur Auguste Bélanger, il demeurait à L’Islet (Sur-Mer). Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Harold Thériault), Gaétane et Denis (Isabelle St-Pierre); ses petits-enfants : Baptiste et Tommy Bélanger. Il était le frère et le beau-frère de : feu Benoit (feu Jeannine Tremblay), Jacques (Aline Caron) et feu Richard Bélanger (Thérèse Bélanger); du 1er lit de feu monsieur Joseph Ouellet : feu Eva (feu Rosaire St-Pierre) et feu Albert Ouellet (feu Olivette Gamache) ; de la famille Duval : feu Rosaire (feu Laurette Lord), feu Arthur (feu Lauré-Anne Lord), feu Albert (feu Georgette Bourgault), feu Roger (feu Carmen Morin), feu Armand (feu Lucille Cloutier), feu Henri (Jeannine Thiboutot), feu Rita (feu Luc Gamache), feu Jean-Luc (Carmelle Duval) et Aline (feu Ulric Jean). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur dévouement, leur sollicitude et leurs délicates attentions.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours, 15, chemin des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils, 61, des Pionniers Est, L’Islet, le vendredi 23 janvier de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 24 janvier 2026 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

