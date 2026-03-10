Monsieur Lionel Royer 1948-2026

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 6 janvier 2026, à l’âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Lionel Royer, fils de feu monsieur Alphonse Royer et de feu dame Éva Dion. Il demeurait à Montmagny.

Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une prière d’Adieu aura lieu ultérieurement lors de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Yvon (feu Claudette Noël), feu Léo (Louise Normand), Marie-Claire (feu Marcel Pelletier), feu André (feu Yolande Bouffard), Rosaire, feu Jean-Claude, Solange (Yves Gagnon), feu Claudette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

