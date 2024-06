Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 21 mai 2024 est décédé monsieur Lloyd Hinds, époux de madame Gisèle Giasson, demeurant à L’Islet. Il était le fils de feu dame Desneiges Giroux et de feu monsieur Clifford Hinds.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nick (Josée Robidoux), sa fille Sandy; ses petits-enfants : Léana et Miguel Hinds ainsi que Samuel Rivest.

Il était le frère de Robert (Diane Asselin) et de Marian (Hans-Jurgen Borck); le beau-frère de Marie-Paule et Lorraine Giasson, Denise Mailly et Murielle Vigneault.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués et leurs attentions.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4

https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, Bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 61, chemin des Pionniers Est L’Islet (sur-Mer) le samedi 8 juin à compter de 13 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 8 juin 2024 à 14 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec