Monsieur Louis-Marie Toussaint (1950-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 18 juin 2024 à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Louis-Marie Toussaint, époux de madame Francine Bélanger. Fils de de feu dame Marie-Luce Lavoie et de feu monsieur Jean-Baptiste Toussaint, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il était le frère et le beau-frère de : Marie-Andrée, Marielle (Roch Verreault), Micheline (Claude Robillard) et Sylvie Toussaint; de la famille Bélanger : feu Jean-Claude (Nicole Anctil), Gilles, Raymond (Ghislaine Charest), Louise (Marcel Brochu), Diane (Claude Caron), Serge (Lise Pelletier), Marielle et Claudette (feu Claude Dion - Martin Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble de l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur soutien et la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le samedi 29 juin à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 29 juin à 15 h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec