Monsieur Luc Harvey 1939 - 2025

À son domicile de Saint-Jean-Port-Joli, le 1ᵉʳ août 2025, à l’âge de 85 ans et 10 mois, est décédé subitement le capitaine Luc Harvey, époux de madame Fernande Laurendeau. Il était le fils de feu dame Alida Lavoie et de feu monsieur Rosario Harvey. Il était natif de l’Isle-aux-Coudres.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils : François (Élisabeth Caron) et Michel (Maryse Camirand) ; ses petits-enfants : Cédric (Alexandre Carrier) et Florence Harvey (Thomas Gratton), Rachel et Amélie Harvey (Ézekiel Bérubé) ; ses frères et ses sœurs : Lisette (Gaétan Chamberland), Maria (Réjean Desgagnés), Rose-Aline (Yves Harvey), Donathe (Jean-MarcHarton) et Léonard (feu Denise Fontaine ; Francine Angel). Il était également le beau-frère de : feu Serge Leclerc. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses amis et de nombreuses personnes qui ont croisé sa route au cours de sa vie et de sa carrière maritime, longue de plus de cinquante ans.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu Montmagny.

https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/programme-de-dons/#don-en-ligne.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le dimanche 31 août de 19h à 21h. Le lundi 1er septembre à compter de 12h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le lundi 1er septembre à 14h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli et de là au crématorium.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.