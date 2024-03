Monsieur Lucien Boucher (1937-2024)

À La Maison d’Hélène, le 3 mars 2024, à l’âge de 87 ans, est décédé, entouré de l’amour des siens, monsieur Lucien Boucher, fils de feu dame Georgette Bilodeau et de feu monsieur Ovila Boucher. Il était natif de Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le vendredi 29 mars 2024 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Jacques (feu Thérèse Marois), feu Raymond (Françoise Bouffard), Carol (Suzanne Boutin), Yolande (Roger Talbot), Louise (feu Gaétan Grégoire), Hélène (Denis Deschamps). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de La Maison d’Hélène ainsi que Mme Josée Paré et le personnel de la Résidence À la Croisée du Bonheur pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 ou à la Société canadienne du cancer, https://support.cancer.ca/ Des formulaires seront disponibles au salon.

