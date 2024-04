Monsieur Lucien Pelletier (1937-2024)

À son domicile, le 12 avril 2024, à l’âge de 86 ans et 6 mois, est décédé, entouré de l’amour de ses proches, monsieur Lucien Pelletier. Époux de madame Jeannette Gamache, il était le fils de feu dame Yvonne Vaillancourt et de feu Joseph Pelletier. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet.

Outre son épouse Jeannette, il laisse dans le deuil ses enfants : Robin, Gino (Martine Fortin), Renée (Rodrigue Chouinard), Nancy (Serge Ouellet), Vicky (Benoît Gagné).

Ses petits-enfants : Maxime (Ève-Marie Castonguay), Alexandre (Audrey Parent) et feu Guillaume Chouinard, Anthony (Marion Morin) et Gabriel Pelletier (Amélie Coderre), Charles Ouellet (Marie-Pier Charbonneau), Philip, Roxanne et François Gagné.

Ses arrière-petits-enfants : Coralie et Adam Chouinard, Rose Chouinard, Lyana Pelletier et feu Livia Pelletier.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Patrice (Colette Anctil), feu Gaétan (Gemma Gamache), Clémence (feu Maurice Caron), Oliva, Alyre (Monique Gamache), feu Ghislaine, Gaétane (feu Gaston Bédard), André (Diane Moreau) et feu Jeanne-Mance (feu Gilles Goddu); de la famille Gamache : feu Gérard (feu Cécile Chabot), feu Rita (feu Joseph Caron), feu Julien (Béatrice Dancause), feu Alphonse, Jean-Paul (Jeanne-Mance Pelletier), feu Benoît (Thérèse Milliard), feu Cécile (feu Éloi Pelletier), Armand (Béatrice Pellerin), Antoine, feu Marcel, feu André (feu Lise Gagnon), Monique (Alyre Pelletier), Noëlla (feu Marc-André Daigle; feu Roch Lévesque), feu Rollande (Joe Heffernan), Fernand (Normande Moreau).

Sont également affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Amélie Blanchette et l’équipe extraordinaire des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur dévouement et les soins apportés avec grande humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile le vendredi 26 avril de 19 h à 21 h, samedi jour des funérailles à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 27 avril 2024 à 14 h en l’église de Saint-Pamphile, suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial « Bellevue ».

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web: www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.