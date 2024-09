Monsieur Marc Côté (1937-2024)

Au C.H.S.L.D. de Cap St-Ignace, le 21 juillet 2024, est décédé à l’âge de 87 ans M. Marc Côté. Il était le fils de feu Antonio Côté et de feu Evelina Boucher. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique Montmagny le samedi 21 septembre, jour des funérailles, à compter de 12h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 15h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny.

Il était le père de : feu Jean, Julie (Mario Larose) et David (Marie-Eve Bastien); ses petits-enfants : Kevin Savard (Stéphanie Charland), Sandrine Côté (Samuel Pilon), Noémie et Samuel. Il était le frère de : Marcel (Françoise Caron), Jacques (Berthe Chabot), Micheline (Noël Guay), feu Alain (Denise Collin). Et les membres de la famille Lamonde : feu Alphonse (feu Diane Côté), feu Roger (Hélène Joncas), Guy (Nicole Caron), Suzanne (Louis-Marie Pilote), Gervaise (feu Gaston Montminy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Pour renseignements : 418 248-1363, sans frais : 1 800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net; via le site Web : www.residenceboulanger.com

Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec