C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marc Couillard, survenu le 18 août, à l’âge de 75 ans. Il était le conjoint de madame Lyse Couillard et le fils de feu monsieur Hilaire Couillard et de feu dame Céline Gagné. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis à Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 19 septembre 2025 de 19 h à 21 h et le samedi 20 septembre 2025, à compter de 11 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Cap-Saint-Ignace.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Éric (Sandy Faucher), Marie-Claude (Evens Gosselin), Geneviève, ses petits-enfants : Èvelyne Gosselin-Boucher (Jérôme Lachance), Elliot Gosselin, Clara Gosselin, Jeanne Gosselin, Félix Blouin (Olivia Boucher), Médéric Blouin, ses frères et sœurs : Yvan (Viviane Lapointe), Odette, Simon (Carole Leclerc). Il laisse également dans le deuil, sa filleule Marie-Noëlle Matte, Diane et Yolande, sœurs de Lyse, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, collègues et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Fidèle à son engagement auprès de sa communauté et de plusieurs causes sociales, Marc aurait souhaité que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à une fondation ou un organisme de votre choix.