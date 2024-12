Monsieur Marc Dionne (1940-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 28 novembre 2024, à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur Marc Dionne, époux de feu dame Ginette Michaud. Il était le fils de feu monsieur Désiré Dionne et de feu madame Irma Robichaud. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2

le samedi 21 décembre 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église St-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieu- rement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, son fils: Christian Dionne ainsi que sa conjointe Patricia Thériault et le fils de celle-ci Benjamin Pelletier, ses frères et sœurs : feu Marcelle Dionne (feu Simon Moreau),

feu Guy Dionne (Mariette Gagnon), feu Colette Dionne (feu Jacques Caouette), feu Jeannine Dionne, feu Léona Dionne, feu Thérèse Dionne (feu Réal Bossé), Paul-Henri Dionne (feu Made- leine Buteau), Huguette Dionne (Louis-Paul Lavoie), Pierrette Dionne (Bertrand Hamel), feu Jean-Claude Dionne (Lisette Morency), sa belle-sœur Charlotte Michaud (feu Carol Soucy) et ses fils Jean-François et Dominic, son grand ami Martin Coulombe ainsi que sa conjointe Suzette et son voisin Mario Fortin.

Un merci spécial à Maxime Dionne de MaxMar pour son aide.

Un sincère merci au personnel et les médecins de l’Hôpital de Montmagny; Dre Jessica Ouellet, Dre Marie-Christine Guimont et Dre Maude Poulin pour leur accompagnement et leur écoute à l’égard de mon père.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec