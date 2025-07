Monsieur Marcel Bélanger 1941-2025

À la maison d’Hélène, le 26 juin 2025 à l’âge de 83 ans et 11 mois est décédé monsieur Marcel Bélanger, époux de madame Mariette Pelletier. Fils de feu dame Anne-Marie Deschênes et de feu monsieur Albéric Bélanger, il demeurait à St-Jean-Port-Joli.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Guylaine Gaudreau), Serge, Chantal et Marie-Claude; ses petits-enfants : Mathieu Bélanger (Marjorie Blais), Marc-Antoine Bélanger (Priscillia Bard) et Louis-Jacob Marchand ; et ses arrière-petits-enfants : Christopher et Anaïs. Il était le frère de : feu Viateur (Francine Galarneau), Nicole (feu Rodrigue Caron), feu Rolande, Réjeanne, Adèle (Gilles Piédalue) et Lucien (Gisèle Brochu). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier : feu Éva (feu Roland Coulombe), feu William (Albertine Bélanger), Céline (feu Gérard St-Pierre), feu Jeanne-Mance (Gilles Laurendeau), feu Carméline (feu Jean-Baptiste St-Pierre), Thérèse (Jean-Paul Chouinard), Georgette (Gilles Gamache), Ghislaine (feu Jean-Marc Robichaud), feu Benoit (Patricia Ouellet), Nicole, feu Jean-Baptiste (Suzanne Fortin), Jeannine (Serge Gagnon) et Lucie.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Maison d’Hélène pour leurs soins professionnels et leur support chaleureux.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350 avenue St-David, Montmagny, QC, G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils; 4, ch. du Roy Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 11 juillet de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 12 juillet 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, de là au crématorium. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial «au bord de l’eau» de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.