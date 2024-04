Monsieur Marcel Bolduc (1936-2024)

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 21 janvier 2024, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Bolduc, fils de feu monsieur Delphis Bolduc et de feu dame Olivine Bélanger. Il était natif de Notre-Dame-du-Rosaire.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 20 avril 2024, à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire.

Il laisse dans le deuil, son fils Guy Bolduc (Manon Laverdure), ses petits-enfants : Mathieu Bolduc et Myriam Bolduc (Michaël Boutin), ses arrière-petits-enfants : Emma-Rose et Olivia, ses frères et sœurs : feu Roger, feu Lionel (Irène), feu Aurore (feu Wilfrid), feu Jacqueline, Gisèle (feu Roger). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec