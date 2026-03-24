Monsieur Marcel Bourgault 1932-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 février 2026, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Bourgault. Fils de feu dame Léa Dubé et de feu monsieur Armand Bourgault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Eric et Sonia, leur mère Lorraine Lavoie ainsi que sa petite-fille adorée Emmy Bourgault. Outre ses parents, il est allé rejoindre son frère et sa belle-sœur : Jean (Dolorès Pelletier) et sa sœur Jeannine. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

Les membres de sa famille désirent remercier monsieur Jean-Pierre Deschênes pour sa présence, son aide et son soutien ainsi que les membres du personnel de la Résidence L’Oasis, pour leurs attentions et la grande qualité de leurs services et de leur approche.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le samedi 28 mars à compter de 13 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 28 mars 2026 à 15 h 30 à la résidence funéraire.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial « au bord de l’eau » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.