Monsieur Marcel Fortin (1944-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 18 décembre 2024 à l’âge de 80 ans est décédé monsieur Marcel Fortin, fils de feu dame Marie-Rose Gauthier et de feu monsieur Antoine Fortin. Originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, il demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses enfants: Keven (Isabelle Chouinard) et Catherine (Robin Caron); leur mère Rachelle Fortin; ses petites-filles: Ariane Caron (Jean-Philip Pelletier) et Élodie Fortin (Jérémy Bolduc); son frère Jacques (Laurence Came- ron); ses neveux Éric et Benoît Fortin; son grand ami Sarto Fournier; ainsi qu’autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hé- lène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9,

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Notez qu’il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de funérailles. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatolo- gues du Québec.