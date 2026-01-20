Monsieur Marcel Laflamme 1933-2025

Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ le 22 janvier, après une vie très bien remplie. Chaque jour qui passe nous rappelle ton bon souvenir. Ton amour pour la famille, ton rire et tes « formidables » expressions résonnent régulièrement dans nos vies : il y aura toujours un peu de toi dans chacun de nous. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et nous apporte encore aujourd’hui.

On ne t’oubliera jamais.

Tes enfants : Denis (Hélène Després) et Nicolas (Nicole Dorion), tes petits-enfants que tu aimais tant : Dimitri (Edith Gagnon), Félix (Annabelle Audet), Anne-Sophie (Hubert Joncas), Raphaël, Victor et Justine, tes arrière-petits-enfants qui faisaient ta grande fierté : Louis-Edouard, Charlie, Arthur, Rose-Alexie, Olivia et Albert, né après ton départ.