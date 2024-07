Les membres de la famille vous remercient très sincèrement et vous assurent de leur amitié et de leur reconnaissance lors du décès de monsieur Marcel Pelletier, survenu le 22 mai 2024. Votre présence et vos quelques mots nous ont grandement réconfortés. Merci du fond du cœur.

Ses frères et ses sœur Rolande, Diane, Germain, Sylvain, Jean-Claude, Daniel et les membres de leur famille