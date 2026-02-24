Monsieur Marco Tanguay 1977-2025

Battant, résilient, aimant la vie, semant le bonheur, partageant l’amour, l’espoir, c’était toi... Des mains toujours prêtes à rendre service se sont reposées. Un cœur d’or a cessé de battre. La lueur de ton passé va nous suivre à jamais. Une étoile scintillante vient de s’ajouter dans le ciel, notre ange gardien.

À son domicile, le 16 décembre 2025, est décédé à l’âge de 48 ans et six mois monsieur Marco Tanguay. Il était le fils de madame Rollande Nadeau et de monsieur Gaétan Tanguay. Originaire de Ste-Apolline, il demeurait à St-Raphaël.

La famille vous accueillera à la Résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique, Montmagny ; le samedi 28 février 2026 à compter de 13h suivi d’une célébration de la Parole à 15h au même endroit.

Il laisse dans le deuil ses fils : Marc-André et Alex Tanguay; ses parents : Rollande et Gaétan ; sa sœur : Valérie (Mario Bolduc) ; son frère : Maxime (Annie Blais Delagrave) ; sa filleule : Mégane Bolduc ; ses neveux et sa nièce : Mathieu Bolduc, Antoine et Mathilde Tanguay; ses oncles et tantes : Micheline Tanguay (feu Marc Laprise), feu Carole Tanguay (Roland Boivin), Jocelyn Tanguay (Diane Lachance), feu France Tanguay (Laurent Tanguay), Jean-Claude Nadeau (Claudette Goupil), Jean-Paul Nadeau, Jeannine Nadeau (Daniel Guillemette), Louisette Nadeau, Gilles Nadeau, Roger Nadeau (Line Boutin), Jean-Baptiste Nadeau (feu Céline Morin), Michel Nadeau (feu Pauline Boucher), feu Léandre Nadeau, Micheline Nadeau, Dianne Nadeau (Rénald Beaulieu), Lise Nadeau (Gaétan Dionne) et Jeanne Nadeau; ses cousins et cousines ; la mère de ses enfants : Sandra Bernatchez; ses amis et collègues de travail d'Excavation Charles-Auguste Fortier inc. de Ste-Foy.

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363

Tél. sans frais : 1-800-706-1363

Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site Web : www.residenceboulanger.com

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.