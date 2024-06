A l’Hôpital de Montmagny, le 5 juin 2024, à l’âge de 62 ans est décédé monsieur Mario Bélanger demeurant à L’Islet. Il est allé rejoindre ses parents Françoise Boucher et François Bélanger ainsi que la mère de son fils Sylvie Marois.

Il laisse dans le deuil, son fils Jimmy Bélanger (Anna Leblanc); ses frères et sœurs : Martin (Francine Thibault), Marlène (Sylvain Fortin), Marie-Andrée (Robin Chrétien), Jean-Guy (Julie Boucher); son neveu Samuel et sa nièce Audrey Bélanger; les membres de la famille Marois : Jacques (Angela Guimond et leurs enfants Steve et Sandra Marois), Claude (Ghislaine Roy et leurs enfants Vincent et Pier-Luc Marois), Gilbert (feu Pierrette Marois), Suzanne (Gaétan Marois et leurs enfants feu Sophie et Patrick Marois), Yves (Nathalie Sirois et leur fille Amélie S. Marois), ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s, dont Coline Cyr, Linda Coulombe, Benoit Poirier, Jean-Paul Marceau, Steve Landry, Solange Thibault, feu Jeannot Jean, Thérèse St-Pierre, Pierre Valiquette, Mario Desjardins, Mario Marois et Julie Jean.

De sincères remerciements sont adressés aux médecins et aux membres du personnel de l’Urgence et du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

61, chemin des Pionniers Est

L’Islet le samedi 22 juin à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 22 juin 2024 à 14h à la résidence funéraire.