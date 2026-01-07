Monsieur Mario Guimont 1954 - 2025

« Affecté par l’aphasie primaire progressive qui lui aura volé ses derniers mots, Mario a choisi de partir pour son ultime voyage dans la dignité. »

À La Maison d’Hélène de Montmagny, entouré de l’amour de ses enfants et de son épouse, le 9 décembre 2025, est décédé monsieur Mario Guimont, à l’âge de 71 ans. Il était l’époux de madame Carmen Nicole et le fils de feu monsieur Amédée Guimont et feu madame Gisèle Dion. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 11 janvier 2026 à compter de 11 h 00. Une cérémonie hommage à sa vie aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium du complexe funéraire Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Andréanne, Élise (Marc-Antoine Drolet), Louis (Marie-Pier Moreau) et René (Diane Bussière); ses petits-enfants : Rosemary Gagné, Jisèle et Maggie Drolet, Félix et Hubert Guimont, Élodie (Maxime Montminy), Marc-Antoine et Olivier Boutin (Rosalie Noël) ; son arrière-petit-fils : Mathéo Montminy ; son frère et sœurs : Christiane (Daniel Champagne), Jacinthe (Denis Aubé), feu Michèle, Marc (Sylvie Patry) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nicole : Gilles (Nicole Beaudoin), feu Michel (Nicole Talbot), René (feu Suzanne Gadbois), Conrad (Claudette Bouchard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués et Dre Annie Mercier pour son empathie et son accompagnement exceptionnel. Parents et amis qui auraient un court message ou une anecdote soulignant le passage de Mario dans leur vie à partager lors de la cérémonie, merci de communiquer avec Carmen. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) ou au Fonds de soutien à la Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives – Fondation de la famille Lemaire :

(https://www.dprd.ulaval.ca).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand Inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

