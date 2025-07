Monsieur Martin Gamache 1943 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny le 18 juin 2025, à l’âge de 82 ans, est décédé paisiblement monsieur Martin Gamache, époux de madame Marcelle Fortin. Il demeurait au Cap-Saint-Ignace. Originaire de L’Islet (Ville), il était le fils de feu dame Eva Deschênes et de feu monsieur Amédée Gamache ainsi que le filleul de feu dame Edith Deschênes et de feu monsieur Emile St-Pierre.

Outre son épouse des 55 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Éric Bélanger), Sébastien et Robert (Marie-Josée Ruest). Il était aussi le père de feu Rémi. Il était le frère et le beau-frère de : feu Henriette (feu Joseph Marsicano), feu Françoise (feu Jean-Claude Gaudreau), feu Pierrette, Marguerite (Ludovic Fortin), Doris (Gérald Allaire), Lucille (feu Jean-Louis Deladurantaye), Irène (feu Alain Bernier), Lucie, Daniel et Mario Gamache (Thérèse Ferland et leur fille Emmy-Rose). De la famille Fortin : Fernand (Jacqueline Pelletier), Fernande, Éliane (Denis Lavoie), Carmella (feu Louison Gallant), Desneiges, Yvette (feu Roland Morneau), Cécile (Magella Caron) et Noëlla. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s, plus particulièrement Benoit Morin et Hélène Lord.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du 3ième étage de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pour leur accompagnement bienveillant et leurs excellents soins. Au lieu d’envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec)G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la société Canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère local 313, Québec, QC G1S 3G3. https://cancer.ca/fr/ ou bien à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le vendredi 4 juillet de 19h à 21h, le samedi 5 juillet à compter de 9h. Les funérailles sans eucharistie (célébration de la Parole) auront lieu le samedi 5 juillet 2025 à 11h30 en l’église de Cap-Saint-Ignace.Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca

