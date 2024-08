Monsieur Martin Guimont (1942-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 28 juillet 2024, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Martin Guimont, époux de madame Laurette Denault. Fils de feu dame Éva De Ladurantaye et feu monsieur Josaphat Guimont, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : André, Sonia (Richard Gagnon) et Emery Guimont; ses petits-enfants : Mélodie Boudreault, Kalyann, Mickael (Clara Talon) et Raphael Gagnon; Léa et Loïc Guimont.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Gaston (feu Réjeanne Harvey), feu Huguette (Robert Bélanger), feu Roger, Jean-Claude et feu Louisette Guimont (Georges-Étienne Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denault : Colette (feu Gérard Duchesneau), feu Denise et feu Edmond.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions et les soins attentionnés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec) GOR 1H0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

560, route du Souvenir

Cap-Saint-Ignace

le samedi 17 août de 11 h 30 à 14 h 45. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 17 août 2024 à 15 h en l’église de Cap-Saint-Ignace; suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec