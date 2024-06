Monsieur Martin Poitras (1935-2024)

Le 2 juin 2024, à l’âge de 88 ans, entouré de l’amour de ses enfants, est décédé M. Martin Poitras, originaire de L’Islet.

Il était le fils de feu Léonard Poitras et de feu Yvette Hudon; le frère de feu Laurent (feu Gemma Boucher, les parents de François), feu Jean (Thérèse Giasson), feu Benoît (Brigitte Bournival), feu Bertrand (Marie-Andrée La Salle) et Denise (feu Gilles Audet).

Il laisse aussi dans le deuil, ses enfants : François (Tania Addou et sa fille Oriane), Claude (Marie Gamache), Bernard (Maryse Laurendeau), Réjean (Christine Gagnon) et Julie (Gilles Tremblay); ses petits-enfants Vincent et Juliette, Lorraine et Gabriel, Stéphanie, Francis et Simon, Marc-Antoine, Mathieu et Béatrice, Justine et William; ses arrière-petits-enfants : Megan, Jacob et Romy qui verra le jour très bientôt ainsi que Logan, Olivier et Abby.

Sont aussi affectés par son départ, son ex-épouse et la mère de ses enfants, Louise Poitras, de nombreux neveux et nièces, ses ami(e)s ainsi que les membres de la grande famille Amisco qu’il a dirigée pendant 45 ans.

Martin a su garder sa dignité, son humour et sa joie tout au long de la lente descente imposée par la maladie d’Alzheimer.

Sa famille tient à remercier les dirigeants et les membres du personnel de la résidence Humanitae dans Lebourgneuf où il a séjourné d’octobre 2021 à février 2024. Un remerciement spécial à toute l’équipe de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital du Saint-Sacrement pour leur bienveillance et les soins attentionnés et professionnels.

Veuillez s’il vous plait compenser l’envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec (www.societealzheimerdequebec.com) ou à la Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org).

Le service religieux sera célébré le samedi 15 juin 2024 à 15 h en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront, de 13 h à 14 h 45. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec