Monsieur Maurice Bertrand 1950 - 2025

À son domicile, le 31 décembre 2025, à l’âge de 75 ans, est décédé paisiblement monsieur Maurice Bertrand. Natif de Montréal, il a vécu plusieurs années à L’Assomption et à Repentigny. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli depuis 22 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée, madame Huguette Soumis.

Il était le frère de : Monique (André Drainville), André (feu Ginette Forest) et Gérard ; et l’oncle de Sébastien Bertrand et Stéphane Bertrand qui était également son filleul. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De chaleureux remerciements sont adressés à Dre Rose-Marie Dufour, Dr Jacques Rivest et aux membres du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour tous les soins de qualité prodigués avec beaucoup de douceur et de compréhension. Également un merci bien sincère aux préposées des soins à domicile de la Coopérative de services, particulièrement Marie-Ève St-Pierre, Isabelle Paradis et Meggy Lizotte pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur affection.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme Soupe au bouton, 27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Qc), G0R 3G0. https://soupeaubouton.ca/je-donne

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy OuestSaint-Jean-Port-Joli le vendredi, 16 janvier à compter de 13h.

Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi, 16 janvier 2026 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au Columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye & Fils de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-309,courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

