Monsieur Michel Bélanger (1949-2025)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 16 janvier 2025, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Bélanger, fils de feu dame Jeanne Bernier et de feu monsieur Prudent Bélanger. Il demeurait à l’Islet.

Il laisse dans le deuil ses sœurs : Hélène (feu Simon Richard) et Rachel (André Poitras).

Sont aussi affectés par son départ, son neveu Mathieu Richard (Audrey Côté) et sa nièce Geneviève Richard (Sarto Cormier), ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet pour leurs attentions, leur dévouement, leur respect et la qualité formidable de leur approche envers tous les résidents. Un grand merci à Mme Sonia Morin propriétaire, qui a créé un milieu de vie de qualité pour nos aînés. Merci également à l’infirmière Mme Anne Caron du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour sa disponibilité et son aide précieuse. Des remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel et médecin de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace

le jeudi 23 janvier 2025 à compter de 13h30. Une célébration commémorative aura lieu le jour même à 14h à la résidence funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.