Monsieur Michel Bernier (1947-2025)

À Saint-Jean-Port-Joli, le 6 décembre 2025, à l`âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Bernier, époux de madame Anne-Éva Picard.

Fils de feu dame Georgette Fortin et de feu monsieur Robert Bernier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Pascale Morin), Caroline et Guillaume; ses petits-enfants : Jérémy et Nicolas.

Il était le frère et le beau-frère de : Marcelle (Roger Ouellet), Nicole (Michel Chamard), Lise (Gaétan Blouin), Francine (Roy Dove), feu Serge, Yolande (Ulgède Picard), Jean, feu Alain (Lynda Bernatchez), Martine (Denis Michaud) et André (Manon Gagnon) ; de la famille Picard : Gilberte (feu Raymond St-Pierre), Justin prêtre, Luc (Margot Coulombe), Réjeanne, Ulgède (Yolande Bernier), feu Régis, Serge (Marie-Claude Deschênes), Nat (Jocelyne Tremblay) et Amable (Micheline Ouellet).

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Dre Annie Mercier et Réjeanne Fortin, inf. pour leur précieux accompagnement dans les dernières années ainsi qu’à son beau-frère Nat pour sa disponibilité grandement appréciée.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Selon son désir, il n‘y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles, un rassemblement familial aura lieu ultérieurement lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « Au bord de l’eau » de Saint-Jean-Port-Joli.