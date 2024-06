Monsieur Michel Boutin (1953-2024)

Entouré de l’amour de ses proches, est décédé à La Maison d’Hélène de Montmagny, le 11 juin 2024, à l’âge de 70 ans, monsieur Michel Boutin, époux de madame Yolande Guillemette. Il était le fils de feu Jean Boutin et de feu dame Albertine Brochu. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Parents et ami(e)s sont invités lors de l’inhumation des cendres au cimetière de Montmagny (lot M8-144) le samedi 6 juillet 2024 à 11 h.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, sa fille Mélissa (Étienne Proulx) et ses petits-enfants Éliot et Zack, ses frères et sœurs : Louisette (feu Léo), Raymonde (feu Blaise), feu Rosaire (feu Céline), feu Réal, Roger, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette : feu Odette (Claude), Line (feu Bertrand), André (Rodrigue), Réjean (Yves), Marcelle (feu Marc, feu François, feu Denis), Gaston (Maryse), Sylvie, Benoît (Nancy), Bobby (Sophie), Sophie, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de La Maison d’Hélène, l’infirmière Michaëla Bourgault ainsi que le Dre Michelle Boulanger.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène au www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca