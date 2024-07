Il y a déjà plus d’un mois, tu nous quittais pour un lieu où la maladie n’existe pas.

Cher Michel, ton courage est peut-être le plus précieux héritage que tu nous as laissé. À la suite de ton décès, survenu le 11 juin 2024, Yolande, Mélissa, Étienne, Eliot et Zack désirent remercier sincèrement tous ceux et celles qui leur ont témoigné leur sympathie.