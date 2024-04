Monsieur Michel Dubé (1945-2024)

À La Maison d’Hélène à Montmagny, le 19 mars 2024 à l’âge de 78 ans est décédé M. Michel Dubé, époux de Mme Eliane (Lili) Masson et fils de feu Louis-Marie Dubé et de feu Jeannette Godin. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique, Montmagny le vendredi 26 avril à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Jean-François (Nathalie Bélair) et Martin; ses petits-enfants : Vincent (Elisabeth Button), Charles, Justine (Louis Payette); ses arrière-petits-enfants : Olivia, Julia et Nathan, Noah et Emma.

Il était le frère de : feu Benoît (Colombe Dionne), feu Claude. De la famille Masson, il était le beau-frère de : Lucille, Claudette, Andrée (Jean-Yves Fortin), Michèle (feu Denis Gagné), Denise, Janine, Marie, Roland (Mireille Mercier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.

La famille remercie sincèrement le personnel du CLSC de Montmagny, de l’Hôpital de Montmagny, de La Maison d’Hélène ainsi que le Dr Renaud Asselin pour tous leurs soins et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène

www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.

Pour renseignements: 418 248-1363, sans frais : 1 800 706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net via le site Web : www.residenceboulanger.com Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.