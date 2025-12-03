Monsieur Michel Gagné 1954-2025

Au Pavillon Alexandra de Montmagny, le 24 novembre 2025, à l’âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Gagné. Il demeurait à Montmagny et était originaire de Cap-Saint-Ignace.

Il est allé rejoindre ses parents, madame Rachel Roy et monsieur André Gagné, son frère Jean-François, sa sœur Carole et sa nièce feu Dre Catherine Langevin. Il laisse dans le deuil son frère : Pierre (Danielle Morin) et sa sœur Marie, ainsi que son neveu Eric Langevin. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ses amies.

Remerciements spéciaux aux médecins et infirmières de l’Hôpital de Montmagny, à la maison d’hébergement, Monsieur Sébastien Veilleux et Madame Beaunoyer, ainsi qu’au personnel du Pavillon Alexandra pour leur accompagnement et les bons soins. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace

le vendredi 5 décembre 2025 à compter de 9 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 5 décembre 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

