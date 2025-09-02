À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 22 août 2025, à l’âge de 76 ans est décédé monsieur Michel Gagnon, fils de feu dame Diana Ouellet et nde feu monsieur Antonio Gagnon. Il demeurait ą Cap-Saint-Ignace. Il était le frère de : feu Antoine, feu Diana (feu Gilbert Gallant), France (Léger Robin), Raymonde (feu Michel Gagnon), Jean-Baptiste (feu Denise Moreau); l’ami de coeur de Pauline Boivin. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces : Sylvie (Richard Kelly), Serge (Martine Leblanc), feu Katty (Dan Normand), Daniel Gallant (Vicky Boulet), Nathalie Robin (Pascal Bernatchez), Patrick Gagnon (Diane Joncas), Jean-François Gagnon, sa tante Gemma et son oncle Jacques, ses cousins, cousines, autres parents et ses amis (es), particulièrement Jean-Marc et Alain.

La famille remercie toute l’équipe médicale et soignante de l’Hôpital de Montmagny et celle de La Maison d’Hélène, notamment Dre Annie Mercier et Dre Michelle Boulanger pour l’ensemble des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire De la Durantaye & Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 6 septembre à compter de 13 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 6 septembre 2025 à 15 h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.