Monsieur Michel Gaumond (1960-2025)

À La Maison d’Hélène, le 16 décembre 2025, à l’âge de 65 ans et 11 mois, est décédé, entouré de l’amour des siens, monsieur Michel (Balloune) Gaumond, époux de madame Diane Thiboutôt. Il était le fils de feu monsieur Léon Gaumond et de feu dame Marie-Blanche Proulx. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand au 115, rue Saint-Louis à Montmagny le samedi 3 janvier 2026 à compter de 10 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 13 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil immense, son épouse Diane Thiboutôt, ses filles: Andrée-Anne (Keven Poulin) et Marie-Pier (William Gagnon), ses petits-enfants adorés : Léa, Alexane, Théo et son petit-fils si attendu, Lou-Félix. Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : Jean (Diane Rochefort), Francine (feu Jean Caron), Mario (Elaine Coulombe), feu Diane (Denis W. Coulombe), Laurain (Nathalie Clavet) et Denis.Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thiboutôt : Jean-Pierre (Hélène Laberge), Louise (Yvan Cloutier), Michel, ainsi que plusieurs neveux et nièces, de nombreux cousins, cousines et ami(e)s.

Un sincère remerciement à l’équipe d’oncologie pour leur travail exceptionnel et humain, en particulier, Dre Annie Mercier, Marie-Claude, Joanie, Hélaine, Nancy du CLSC, pour leurs douceurs et leur accompagnement bienveillant, ainsi que Christine, Claudia et Caroline de La Maison d’Hélène.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/)