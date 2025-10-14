Monsieur Michel Giasson 1946-2025

Au Centre d’Hébergement de Montmagny, le 6 octobre 2025, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Giasson, conjoint de feu monsieur Jocelyn Moreau. Né à St-Roch-des-Aulnaies, il était le fils de feu dame Marie-Ange Sénéchal et de feu monsieur Georges Giasson. Il demeurait à Saint-Aubert de l’Islet.

Monsieur Giasson laisse dans le deuil son frère Roger (Rita Bernier) ; sa sœur Aline (Robert Bélanger) ; ses neveux et nièces : Nancy (Daniel Lefebvre) et Sophie Giasson, Nathalie (Hervé Picard), feu Yan (Cathy Bacon) et son filleul Dave Bélanger (Josée Lefrançois) ; ses arrière-neveux et arrière-nièces : Élise et Juliette Lefebvre, Alicia Néron, Keven (Andréa Paradis), Maély, Nathan et Morgane Bélanger ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines (des familles Giasson et Sénéchal) et amis(es).

Les membres de la famille déposeront les cendres au columbarium de La Seigneurie Coopérative Funéraire, 2450 avenue St-Clément, Québec arr. Beauport G1E 1E8 (autoroute de la Capitale, sortie Bourg-Royal no 318) le dimanche 19 octobre 2025 à 14 h 30.

La famille tient à remercier le personnel du Centre d’Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Les Funérailles sont sous la direction de : La Seigneurie Coopérative Funéraire