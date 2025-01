Monsieur Michel Harton (1959-2024)

À son domicile, le 21 décembre 2024, à l’âge de 65 ans, est décédé entouré de l’amour de ses proches monsieur Michel Harton, conjoint de madame Denise Bourgault. Il a été agent de protection de la faune de 1979 à 2018.

Fils de feu dame Marie-Luce Ménard et de feu monsieur Joseph Harton, il demeurait à Sainte-Louise-des-Aulnaies. Il était le frère et le beau-frère de : Émilienne (feu Clément Bélanger), Jean-Marc (Donathe Harvey), Jocelyne (Claude Chouinard) et Bernard Harton (Louise Lefebvre); de la famille Bourgault : Réjean (Glory Lebanc), Raymonde (feu Daniel Gosselin), Julien (Chantal Gaulin), feu Daniel, Clermont (feu Sylvie Fortin), Nicole (Claude Daigle), Diane (Philippe St-Pierre), Ginette (feu Marc Bernier), Michel, Marie-Josée (Serge Lizotte) et Richard (Annie Giroux). Sont aussi affectés par son départ, son filleul Pier-Olivier, ses neveux et nièces, autres parent, amis(es) et anciens collègues.

De sincères remerciements sont adressés aux équipes du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et du département d’oncologie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les membres de la famille vous accueilleront à la

Salle du 125e524, rue Principale Sainte-Louise-des-Aulnaies

le samedi 1er février 2025 à compter de 11h. Un moment de recueillement aura lieu le même jour à 14h au même endroit. Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.