Monsieur Michel Laflamme (1965-2024)

À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 décembre 2024, à l’âge de 59 ans et 5 mois, est décédé Monsieur Michel Laflamme, conjoint de Madame Ann Montminy. Il était le fils de feu monsieur Marcel Laflamme et de dame Marie-Marthe Gagné.

Il demeurait à Berthier-sur-Mer.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ann : sa mère : Marie-Marthe Gagné, ses frères et sa sœur : Sylvie (Lionel Lacroix), Guy, Patrick (Cindy Vaillancourt), son neveu Dave et son filleul Zackary, ses sœurs adoptives : Brenda Picard (Ghislain Létourneau), Johanne Ferland (José Araya), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy : Pierre (Suzanne Têtu), Jean (Louise Fournier), Alice, Marie (Marc Paquet), Lyne Normand (Claude Bernier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, https://fondation-iucpq.org/je-donne/ ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9.

