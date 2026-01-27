Monsieur Michel Proulx 1947-2026

Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 14 janvier 2026, à l’âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Proulx. Il était le fils de feu dame Albertine Thibault et feu monsieur Paul-Émile Proulx. Il demeurait à Montmagny.

Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

En respect de ses dernières volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée. La famille et les ami(e)s pourront se recueillir auprès de ses cendres au colombarium du Complexe funéraire Laurent Normand dès le jeudi 29 janvier 2026.

Il laisse dans un deuil immense, sa fille unique Isabelle (Martin Dufour), ses petits-fils Liam et Eli, ses frères et sœurs : Louise (feu Noël Caron, Jean-Yves Coulombe), Paul-André (Monette Blanchet), Gaston (Micheline Fortin), Madeleine (feu Paul Caron), feu Réjeanne (feu Martin Bernier), Micheline (Marcel Coulombe), Magella (Diane Boulet), Jean-Pierre, Élizabeth (feu Pierre Léveillée), Richard, Johanne (Jacques Dubé), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.

La famille tient à remercier le personnel de l’UCDG de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à monsieur Proulx durant son hospitalisation, ainsi que pour leur bienveillance. La famille remercie également le CHSLD de Saint-Raphaël pour l’accompagnement, l’empathie, le dévouement, les soins professionnels et toute l’affection prodiguée à monsieur Proulx durant la dernière année.

Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

