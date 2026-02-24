Monsieur Michel Roy 1943-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 13 février 2026, à l’âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Roy, époux de feu madame Rita Buteau. Il était le fils de feu monsieur Stenio Roy et de feu dame Lucette Roy. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse.

Selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier-de-Bellechasse.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Nathalie (Ian Weir), Marie-Claude, Fernand (Marie-Claude Normand), Michel Jr. (Mélanie Savard), ses petits-enfants : Frédérique, Thomas et Mathias, Megan et Dylan, Audrey (Joé Poulin), Jacob et Zackary, Maxime (Audrey Sylvain), Sarah-Kim et Émmy-Rose, sa sœur : feu Jacqueline Roy, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Buteau : Irène (feu Benoît Robin), feu Pauline, Armand (Denise Drapeau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse et de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

