Monsieur Michel Têtu 1951-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 décembre 2025, à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Têtu, époux de feu madame France Thibault. Il était le fils de feu monsieur Gérard Têtu et de feu dame Jeannette Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 9 janvier 2026 à compter de 13 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, ses fils :Marc-André (Karine Roy), Guillaume et feu Maxime, ses petits-enfants : William (Bryana Tremblay) et Xavier, son ex-conjointe : feu Carole Morin et sa fille Isabelle Vallée, ses frères et sœurs : feu Gilles Têtu (Noëlla Barde), Réjeanne Têtu, Claudette Têtu (feu Jacques Gaudreau), feu Pierrette Têtu (Fernand Gaudreau), Réjean Têtu (feu Jacqueline Ruel), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault : Denys (feu Sonia Létourneau), Céline, Gaétan (Céline Gagné), Mario, Marcel (feu Linda Thériault, Yvette Simard), Marc (Brigitte Lemelin), ses filleuls : feu Martin Poirier et Alexandre Têtu, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l’unité gériatrique de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/) ou à la Maison d’Hélène de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

