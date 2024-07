Monsieur Normand Lamarre (1950-2024)

À son domicile, le 10 juillet 2024, à l’âge de 73 ans, est décédé, entouré de ses proches, monsieur Normand Lamarre, fils de feu dame Florida Bélanger et de feu monsieur Philippe Lamarre. Il demeurait à L’Islet.

Il laisse dans le deuil sa compagne Diane Cloutier; ses filles Mélanie (Cédric Després) et Karine Lamarre (Dave Fortin) ainsi que leur mère Monique Bernier; ses petits-enfants : Marie-Soleil, Jade et Jacob Lavoie, Émilie Vézina (Tommy Bélanger), Charles-Antoine et Tristan Fortin; son arrière-petite-fille Romy.

Il était le frère de feu Jean-Guy (Nicole Garneau), Françoise (feu Jean-Claude Marier) et Gaston (Carole St-Pierre).

Sont aussi affectés par son départ, sa belle-mère Blanche Bernier (feu Maxime Cloutier), les membres des familles Cloutier et Bernier; ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses amis proches et ses anciens collègues de chez Bombardier.

De chaleureux remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leur présence continue, leurs attentions ainsi que la grande qualité de leur accompagnement et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet.

