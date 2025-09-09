Monsieur Normand Lord 1951 - 2025

Au CHSLD de Sainte-Perpétue, le 30 août 2025, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Normand Lord, époux de feu Lily Mignault, conjoint de Liliane Joncas, fils de feu Dame Jeannette Cloutier et de feu M. Laurent Lord. Il demeurait à Sainte-Perpétue, autrefois de Tourville, comté de L’Islet.

Il laisse dans le deuil, ses filles : Geneviève (Carl Ouellet), Audrey (Carl Duquette) ; ses petits-enfants : Amélie et Nicolas Ouellet, Étienne et Alexi Duquette ainsi que les enfants de sa conjointe Annie, Jean-Pierre et Isabelle. Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : de la famille Lord : Paula (feu André Bélanger), Clermont (Micheline Dumas), Carmen (Alain A. Blier), Paul (Martyne Favreau), Claudel (Christine Cloutier). De la famille Mignault : Claude (Danielle Mercier); il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

Un remerciement particulier est adressé au personnel soignant du CHSLD de Sainte-Perpétue pour leur soutien et les bons soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront : Salle du gymnase De l’école de Tourville, 962, des Trembles, le samedi 11 octobre 2025, à compter de 9h.

Une célébration en sa mémoire aura lieu en présence des cendres à 11 h 30 au gymnase de l’école. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie et Fils, Filiale de De la Durantaye & Fils, 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile.

Pour renseignements : 418-356-3822, sans frais : 1-888-430-3822. Pour vos messages de condoléances par télécopieur : 418-356-5230, par courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

