Monsieur Normand Morneau 1945-2025

À l’Hôtel Dieu de Québec, le 7 novembre 2025, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Normand Morneau, époux de dame Raymonde Pellerin. Fils de feu dame Madeleine Dubé et de feu Luc Morneau, il demeurait à Sainte-Félicité, comté de l’Islet.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jacynthe (Steve Chabot) et Sylvain (Mélanie Bélanger et ses enfants), ses petits-enfants : Olivier Bourgault (Érika Leblanc), Samuel Bourgault (Marie-Noëlle Larochelle), Zachary Morneau, Emmy et Anthony Bois. Ses arrière-petits-enfants : Alexia, Ludovic et Mya.

Il était le frère de : feu Charles-Émile (Denise Mercier), Micheline (André Ménard), Réjean (Carmen Dancause), Denis (Line Nadeau), Michelle (Normand Dubé). De la famille Pellerin : Pierrette (Georges St-Pierre), Jean-Paul (Micheline Anctil), Nicole (Jean-Paul Jean), Fernand (Julienne Pelletier), Guy (Michelle Miville), Martine, Sylviane (Roméo Jacques), Guylaine.

Également affectés par son départ, son filleul Steve Morneau, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe soignante du département rénale de l’Hôtel Dieu de Québec pour leur accompagnement et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300, boulevard René Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3H 2R5, www.reinquebec.ca ou en signant votre carte de don d’organes.

Les membres de sa famille vous accueilleront à L’Église de Sainte-Félicité le samedi 6 décembre 2025 à compter de 12h. Une cérémonie suivra à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité. Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances, C. Lavoie et Fils (De la Durantaye et Fils), 18, rue du Foyer Sud, Saint-Pamphile

(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

