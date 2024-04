Au CHSLD de Montmagny, le 7 mars 2024, à l’âge de 94 ans, est décédé monsieur Normand Pelletier, fils de feu monsieur Oscar Pelletier et de feu madame Jeannette Tremblay. Il est parti paisiblement, entouré des siens. Il était l’époux de feu madame Laurette Blais, qui fut sa fidèle compagne, sa « chouette », pendant plus de 60 ans.

La famille vous accueillera en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 2550, rue Biencourt, Québec (Québec) G1V 1H3 le samedi 4 mai 2024 de 13 h à 14 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : François (Carole Litalien), Marie (Jacques Rivest), Anne (Jean-Pierre Castonguay); ses petits-enfants : Simon (Laurence Baril), Florence, Jean-François, Dominic, Vincent et Etienne; ses soeurs : Louise (feu Léopold Marquis), Nicole (Thomas Boudreau); ses belles-soeurs : Pauline Pelletier (née Poiré) (feu Paul Pelletier), Nicole Camirand (feu Jean Pelletier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Mentionnons ici particulièrement France Bonnissol, une grande amie de la famille depuis son arrivée au Canada en 1968 et sa nièce, France Croteau.

Notre père exerça la pédiatrie à Québec au début des années 1960 jusqu’en 1997. Il pratiqua à l’hôpital du Christ-Roi durant 25 ans, puis fut un des membres fondateurs de la Clinique pédiatrique de Ste-Foy. Son travail fut une vocation qu’il exerça passionnément.

Sa rencontre et son amitié avec l’abbé Raoul Cloutier furent déterminantes dans son implication auprès des camps Trois-Saumons/Minogami, devenus les camps Odyssée. Il devint membre de la corporation des camps en 1968, occupa divers postes sur le conseil d’administration dont celui de président à la fin des années 70. À l’entrée des camps, il fut des années durant le médecin examinateur bénévole de campeurs et de membres du personnel n’ayant pu compléter leurs fiches santé. Il transmit son amour des camps à ses enfants et à ses petits-enfants.

Notre père était une force tranquille, un homme souriant que proches et amis aimaient consulter pour son écoute attentive, sa bienveillance, sa bonté.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2e étage du CHSLD de Montmagny pour leur dévouement et la qualité des soins dispensés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des camps Odyssée, 1 chemin de la Baie-de-Beauport, Québec (Québec) tél. : 1 888 699-9091, site web : https://camps-odyssee.com/fondation/ Pour renseignements : ATHOS Téléphone : 418 682-5225 Télécopieur : 418 682-6249 Courriel : infowh@lepinecloutier.com