Monsieur Onésiphore Gaudreau (1929-2023)

A l’Hôpital de Montmagny le 20 décembre 2023, à l’âge de 94 ans, est décédé Monsieur Onésiphore Gaudreau. Il demeurait à la Résidence A.-J. Bourgault et auparavant à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L’Islet.

Issu d’une famille nombreuse, il est allé rejoindre ses parents dame Phébée St-Hilaire et monsieur Arthur Gaudreau ainsi que la plupart des membres de ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs.

Il laisse dans le deuil, sa sœur Électa ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe de la Résidence A.-J. Bourgault de L’Islet pour leur dévouement, leurs attentions, la qualité de leurs services et de leurs soins.

Un moment de recueillement aura lieu le mardi 11 juin 2024 à 11 h lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille.

Pour renseignements et pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec