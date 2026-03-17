Monsieur Patrice Létourneau 1934-2026

À son domicile, le 9 mars 2026, à l’âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Patrice Létourneau, époux de feu madame Olivine Tanguay. Il était le fils de feu monsieur François Létourneau et de feu dame Yvonne Gaudreau. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.

Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Selon son désir, il n’y aura pas de service religieux. Les membres de la famille vous invitent à se joindre à eux lors de l’inhumation des cendres au cimetière de Saint‑Paul‑de‑Montminy, qui aura lieu ultérieurement.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : André, Suzy (Alain Godbout), ses petits-enfants : Olivier (Karine), Élise-Andrée (Alexandre), Émilie, feu Xavier, Raphaël, ses arrière-petits-enfants : Alice, Emma, Charly, Noémie et Laurent, ses frères et sœurs : feu Marie (feu Georges Légaré), feu Marcellin (feu Gertrude Boulet), feu Bertrand, feu Claudia (feu Amédée Thibault), feu Anna (feu Patrice Huot), feu Omer (feu Lina Tanguay), feu Maurice (feu Ginette Asselin), feu Delphis, feu Joseph, feu Raymond (feu Bérangère Lagrange), Doris (Marcel Bissonnette), Rosette (Léopold Hudon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay : feu Émilien, feu Henri (feu Jacqueline Ouellet), feu Lina (feu Omer Létourneau), Gilles (Lisette Couture), Hélène (Rémi Lemieux), Césaire (feu Monique Trahan), feu Gilberte, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

André et Suzy désirent adresser un merci spécial à monsieur Guy Létourneau, monsieur Jean‑Louis Proulx et madame Nicole Talbot.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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