Monsieur Patrice Pelletier (1944-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 mars 2024, à l’âge de 79 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Patrice Pelletier, époux de madame Gaétane Thibodeau et père de feu Jacky Pelletier. Fils de feu dame Lydia Gagnon et de feu monsieur Saluste Pelletier, il demeurait à Tourville.

Il était le frère et le beau-frère de : Yolande (feu Rosaire Morin), Solange (Gaston Lord), feu Aurèle (Gaétane Beaulieu), feu Antonio, Lorraine (feu Fernand Lord), feu Réjean et feu Yvon (Pauline Duval); de la famille Thibodeau : feu Étienne, feu Roger (Claudette Bérubé), Fernand (Bibiane Legros), feu Hervé (Réjeanne Bourgault), Rosaire, feu Jean-Guy, Jeannine, Louisette (Richard Gagnon), feu Lise, Conrad (Madeleine Gagné) et Richard (Diane Bérubé). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, aux médecins ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour la qualité des soins, leur soutien et leur présence soutenue.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle du Conseil Complexe municipale (ancienne école) 962, des Trembles Tourville le samedi 23 mars à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 23 mars 2024 à 11 h au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec