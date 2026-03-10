Monsieur Paul-André Morneau 1942-2026

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue de L’Islet, le 3 mars 2026, à l’aube de ses 84 ans, est décédé monsieur Paul-André Morneau, époux de madame Micheline Caron. Il était le fils de feu dame Antonia Avoine et de feu monsieur Érasme Morneau. Il demeurait à Ste-Perpétue de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nadia (Frédéric Duval), Remi (Stéphanie Vaillancourt) et Julie ; ses petits-enfants : Cedrick, Daven, Marie-Soleil Rioux et leur père Sylvain Rioux. Il était le frère de : Bernadette (feu Jean-Guy Lafrance), Ange-Aimé (Jacqueline Gauthier), Michel (Nicole Castonguay), Gisèle, Lise (René Bélanger), feu Marthe (Pierre Beaudet (Jacinthe Parent), Yvette, Fernande (André Gelly), Denis, Donald, Sylvie (André Bélanger), Sylvain (Odette Mercier) et feu Marie-Line. De la famille Caron : feu Armand (Rachelle Ruel), Yvette, Jean-Yves (Marie-Andrée Pelletier), Francine (Denis Charrois), Bertrand (Carmelle Bélanger), Ghislain (feu Johanne Pelletier), Germain (Madeleine Bernier), Christian (France Deschênes), feu Sylvain, Johanne, Normand, Éric (Sylvie Guimond). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’Hébergement de Saint-Perpétue de L’Islet, pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4.

https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils), 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile, samedi à compter de 12 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 14 mars 2026 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

