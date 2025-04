Monsieur Paul-Arthur Bilodeau 1935 - 2025

À son domicile, le 10 mars 2025, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Paul-Arthur Bilodeau, époux de madame Thérèse Laverdière. Il était le fils de feu monsieur Arthur Bilodeau et de feu dame Marie Lemelin. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. La famille accueillera parents et ami(e)s à l’église de Saint-Fabien-de-Panet, 20A rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 le samedi 3 mai 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h à l’église de Saint-Fabien-de-Panet. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants : Mario (Pierre Périnet) et Michelle (Charles Bilodeau); ses petits-enfants : Carole-Anne (Samuel Prévost) et Alex (Olivier Lachance); ses arrière-petites-filles : Livia, Jade et Ellie Prévost. Ses belles-sœurs de la famille Laverdière : Maria et Pauline, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés.

La famille remercie le personnel des Habitations Panet pour son dévouement exceptionnel.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115 rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec