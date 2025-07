Monsieur Paul Fortin 1931-2025

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 7 juillet 2025, à l’âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul Fortin, époux de madame Béatrice Thibault. Fils de feu dame Blanche Richard et de feu monsieur Ernest Fortin, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Patrice (Josée Bellavance) et Suzanne (Pierre Turcotte) ; ses petits-enfants : Gabriel Turcotte, Gustav et Flavie Fortin (Jean-Michel Cloutier). Il était le frère et le beau-frère de : feu Géraldine (feu Léonard Landry), feu Roméo (feu Annette Damboise), feu Edith et feu Laurent (Mariette Noël) ainsi que Gemma Caron. Il laisse également, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Thibault, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions, leur dévouement, la qualité de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, Place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0 ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 26 juillet à compter de 10h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 26 juillet 2025 à 13h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site Web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.