Monsieur Paul-Henri Jean (1933-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 4 juin 2024, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Jean, époux de feu dame Colette Deschênes. Fils de feu dame Arthéline Gamache et de feu monsieur Émile Jean, il demeurait à Saint-Aubert.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert Chouinard (Suzanne Caron), Bertrand Jean (Julie Voyer), Claudette Jean (Hubert Normand), Richard Jean (Nancy Boucher), Hélène Jean, Chantal Jean et Christiane Jean (Michel Lapointe); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Il était le frère de : feu Cédéa (feu Jacques-Henri Normand), feu Émilio (feu Madeleine Robichaud),Georges, feu Ferdinand (feu Rita Charrois), feu Camille (Pierrette Ouimet), Fernande (feu Ulric St-Pierre), feu Raymond (feu Denise Deschênes), feu Fernand (Yolande Pinard), Claude (Gaétane St-Pierre), Marcel (Marie Thériault) et Cécile.

Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Deschênes, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De chaleureux remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel et médecin de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins, ainsi qu’aux personnes l’ayant accompagné et soutenu.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Selon son désir, un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité avec ses enfants et petits-enfants. Ses cendres seront inhumées au cimetière paroissial de Saint-Aubert.

Les volontés de Paul sont de faire un beau geste envers l’autre et donner au suivant.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec